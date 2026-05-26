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In der Region Dnipropetrowsk wurde versucht, den Bürgermeister der Stadt zu töten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Ein Landwirt stach während eines verbalen Konflikts mit einem Messer auf einen Einwohner der Stadt Pjatichatki ein. Der Verletzte wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

In der Region Dnipropetrowsk wurde ein Angriff auf den Bürgermeister der Stadt Pjatichatki verübt. Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die regionale Staatsanwaltschaft am Dienstag, dem 26. Mai, mit.

„Gegen 10:40 Uhr versetzte ein örtlicher Landwirt dem Bürgermeister während eines verbalen Konflikts in der Nähe des Gebäudes des Stadtrats von Pjatichatki eine Stichwunde. Infolge des Angriffs erlitt der Bürgermeister eine Stichwunde im Brustbereich und wurde in schwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert“, heißt es in der Mitteilung.

Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten vorsätzlichen Mordes (Art. 15 Abs. 2, Art. 115 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) eingeleitet.

Nach Angaben der Nationalpolizei ist der Angreifer geflohen. Derzeit dauern die Ermittlungen an. Die Strafverfolgungsbehörden fahnden nach dem Verdächtigen.

Zur Erinnerung: Am 12. Mai kam es zu einer Schießerei im Stadtrat von Svetlowodsk im Gebiet Kirowohrad. Der erste stellvertretende Bürgermeister Sergej Sawitsch eröffnete das Feuer im Gebäude des Exekutivkomitees. Es gab Verletzte.

In Kiew wurde ein Mann wegen einer Bemerkung getötet

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 224

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