In der Ukraine werden Regen und Gewitter vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In den kommenden Tagen bleibt es in der Ukraine warm, stellenweise kommt es zu Regen und Gewittern; hier die detaillierte Vorhersage nach Regionen.

Für die nächsten Tage wird in der Ukraine warmes Wetter vorhergesagt, in einigen Regionen Regen und Gewitter, stellenweise ergiebige Regenfälle.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: „9.–10. Mai: kurze Regenschauer, stellenweise Gewitter; am 10. Mai in den Regionen Winnyzja, Tscherkassy, Kiew sowie tagsüber in den Regionen Poltawa und Sumy stellenweise starke Regenfälle; die Temperaturen liegen nachts bei 7–14 °C, am 9. Mai tagsüber bei 20–25 °C in den westlichen Regionen, am 10. Mai in der Ukraine, mit Ausnahme der östlichen Regionen, bei 13–18 °C“.

Details: In der Hauptstadt am 9. Mai im Laufe des Tages stellenweise kurzzeitiger Regen, nachts 10–12 °C, tagsüber bis zu +23 °C, Wind aus Südwest, 5–10 m/s

Am 10. Mai in Kiew den ganzen Tag über Regen, nachts 10–12 °C, tagsüber bis zu +15 °C, Wind aus Nordwest mit 5–10 m/s.

Am 11. Mai bleibt es in der Ukraine trocken, lediglich im Osten und Südosten des Landes kommt es zu kurzen Regenschauern und Gewittern; die Temperaturen liegen nachts bei 3–11 °C, tagsüber bei 15–23 °C.

In Kiew am Montag ohne Niederschlag, 6–8 °C, tagsüber bis zu +20 °C, Wind aus Südwest mit 5–10 m/s.