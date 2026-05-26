Generalstab: Seit Beginn des Tages kam es zu 232 Gefechten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 26. Mai kam es an der Front zu 232 Gefechten, darunter 34 russische Angriffe in der Richtung Pokrowsk.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: : „Der Gegner führte einen Raketenangriff mit einer Rakete durch, flog 53 Luftangriffe und warf 186 gelenkte Luftbomben ab. Darüber hinaus setzte er 4583 Kamikaze-Drohnen ein und beschoss 1864 Mal Ortschaften und Stellungen unserer Truppen.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobodschan und Kursk kam es zu sieben Gefechten, in der Richtung Süd-Slobodschan griff der Feind die Stellungen neunmal an.

Im Raum Kupjansk wurden 3 Angriffe verzeichnet, im Raum Lyman – 10, im Raum Kramatorsk 1, 20 Angriffe der Russischen Föderation fanden im Raum Kostjantynivka statt, im Raum Pokrowsk führte der Feind 34 Angriffe durch, im Olexanderivsk-Gebiet – 1 Angriff, im Huliaipil-Gebiet fanden 27 Angriffe der Russen statt, im Orikhiv-Gebiet – 2, im Prydniprovsk-Gebiet 2.