Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation zum Stand vom 10. Mai bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 840 Angreifer ausgeschaltet. Es wurden drei gepanzerte Fahrzeuge, 75 Artilleriesysteme, zwei Raketenwerfer, zwei Luftabwehrsysteme, 11 Raketenwerfer und 1.489 Drohnen zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 10. Mai 2026 beliefen sich die Gesamtverluste an Personal der russischen Streitkräfte auf dem Territorium der Ukraine auf schätzungsweise 1.341.110 Personen (+840 innerhalb eines Tages). Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Darüber hinaus wurden seit Kriegsbeginn zerstört:

11.920 (+0) Panzer,

24.544 (+3) gepanzerte Fahrzeuge,

41.787 (+75) Artilleriesysteme,

1.782 (+2) Raketenwerfer,

1.373 (+2) Luftabwehrsysteme,

435 (+0) Flugzeuge,

352 (+0) Hubschrauber,

1.362 (+11) bodengestützte Robotersysteme,

282.697 (+1.489) unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene,

4.585 (+0) Marschflugkörper,

33 (+0) Schiffe/Boote,

2 (+0) U-Boote,

95.479 (+227) Fahrzeuge und Tankwagen,

4.176 (+3) Spezialfahrzeuge Zur Erinnerung: Nach Angaben des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, bleibt die Lage an der Frontlinie weiterhin angespannt; die russischen Truppen haben ihre Offensivaktionen praktisch entlang der gesamten Front intensiviert und führen eine Umgruppierung ihrer Streitkräfte durch. Der Generalstab hat eine Bilanz des „Waffenstillstands“-Tages an der Front gezogen