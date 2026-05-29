Auf der Krim wurden Beschränkungen für den Verkauf von Benzin verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Besatzer rufen die Krimbewohner dazu auf, kein Benzin auf Vorrat zu kaufen und ihre Fahrzeuge wie gewohnt zu betanken.

Die Beschränkungen für den Kauf von Benzin treten in der vorübergehend besetzten Krim ab dem 30. Mai in Kraft. Dies erklärte der Besatzungs-„Chef“ der Krim, Sergej Aksjonow, auf Telegram.

„Es wurde beschlossen, ab 9:00 Uhr am 30. Mai den Verkauf von Benzin der Sorte AI-95 auf maximal 20 Liter pro Person und Tag zu beschränken“, schrieb der Quasi-Beamte.

Der Gauleiter forderte die Bewohner der Halbinsel zudem auf, kein Benzin auf Vorrat zu kaufen und ihre Fahrzeuge wie gewohnt zu betanken.

Zuvor war bereits berichtet worden, dass es auf der Krim zu Versorgungsengpässen bei Benzin und Dieselkraftstoff gekommen sei.