Im Laufe des Tages haben die Russen 227 Angriffsdrohnen gestartet, von denen 7 ihr Ziel trafen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 2. Mai griffen die Russen die Ukraine mit 227 Drohnen an, von denen 220 abgeschossen wurden; Treffer wurden an sechs Orten verzeichnet.

Ab 8 Uhr morgens am 2. Mai griffen die Russen die Ukraine mit 227 Kampfdrohnen an, von denen 220 abgeschossen wurden; Treffer wurden an sechs Orten verzeichnet.

Quelle: : Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine

Details: : In der Meldung heißt es, dass der Feind am 2. Mai von 08:00 bis 19:00 Uhr 227 Angriffsdrohnen der Typen Schahed (darunter auch Raketendrohnen), Gerber, Italmas sowie Drohnen anderer Typen aus folgenden Richtungen eingesetzt hat: Shatalovo, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk – Russische Föderation, Gwardijsk – vorübergehend besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim, davon etwa 135 „Schahed“-Drohnen.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Wörtlich: : „Nach vorläufigen Angaben wurden bis 18:00 Uhr von der Luftabwehr 220 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden, Zentrum und Westen des Landes abgeschossen bzw. neutralisiert.

Es wurden 7 Treffer von Angriffs-UAVs an 6 Orten sowie der Absturz abgeschossener UAVs (Trümmer) an 5 Orten registriert.“

Details: : Die Luftstreitkräfte wiesen darauf hin, dass der Angriff andauert und sich feindliche Drohnen im Luftraum befinden.