Eine Drohne der Russischen Föderation hat einen Trauerzug in Sumy angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Neun Menschen wurden verletzt. Zwei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand. Es werden Wiederbelebungsmaßnahmen und Operationen durchgeführt.

Russische Besatzer haben mit einer Drohne einen Trauerzug am Stadtrand von Sumy angegriffen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorow, am Samstag, dem 23. Mai, auf Telegram mit.

„Ein zynischer Angriff. Heute hat eine russische Drohne einen Trauerzug am Stadtrand von Sumy angegriffen. Es gab Verletzte. Alle erhalten die notwendige medizinische Versorgung. Nach vorläufigen Angaben befindet sich eine Person in einem kritischen Zustand“, schrieb er.

Wenig später teilte Grigorow mit, dass insgesamt neun Menschen verletzt worden seien. Zwei von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Derzeit würden Wiederbelebungsmaßnahmen und Operationen durchgeführt.

Er fügte hinzu, dass derzeit alle Umstände und Folgen des Angriffs geklärt werden, und warnte, dass die Gefahr weiterer Angriffe seitens des Feindes weiterhin bestehe.

Zur Erinnerung: Im Laufe des Tages am 22. Mai führten die russischen Besatzer fast 100 Beschüsse auf 41 Ortschaften in 22 Gemeinden der Region Sumy durch. Dabei wurden 12 Menschen verletzt.

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