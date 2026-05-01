Selenskyj: Wir bauen ein System zur Bekämpfung der russischen Schwarzmarktflotte für Getreide auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Staatschef berichtete über die Verschärfung der Spannungen mit Israel aufgrund von Schiffen mit gestohlenem Getreide sowie über die Arbeit ukrainischer Diplomaten und Strafverfolgungsbehörden in dieser Angelegenheit.

Die Ukraine intensiviert die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, um die Sanktionen gegen Russland zu koordinieren. Dabei geht es insbesondere um die Bekämpfung der „Schattenflotte“ Russlands, die gestohlenes Getreide aus den vorübergehend besetzten Gebieten transportiert. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend des Donnerstags, 30. April, auf Telegram mit.

„In den letzten Tagen gab es einen dringenden Hinweis aus Israel bezüglich solchen gestohlenen Getreides, und unsere Diplomaten sowie die Generalstaatsanwaltschaft haben sich in die entsprechenden Bemühungen eingeschaltet. Wir bauen ein System zur Bekämpfung der Schattenflotte für Getreide auf, ebenso wie für die Schattenflotte für Öl“, teilte der Präsident mit.

Selenskyj berichtete zudem über Gespräche mit dem Minister über Prioritäten in der Europapolitik, Personalentscheidungen innerhalb des Außenministeriums und des Botschafterkorps sowie über die Festlegung der Positionen der Ukraine bei Abstimmungen in internationalen Organisationen im Interesse des Friedens und der Ukraine.