Selenskyj traf sich mit König Charles III

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Präsident der Ukraine traf während seines Besuchs in Großbritannien mit König Charles III. zusammen. Selenskyj dankte London für die Unterstützung.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, traf sich in Großbritannien mit König Charles III. Selenskyj dankte dem britischen Volk für die unerschütterliche Unterstützung unseres Volkes. Dies teilte der Staatschef auf Telegram mit.

„Wie immer eine gute Audienz bei König Charles III. des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Ich danke Seiner Majestät, dem Volk und dem gesamten Vereinigten Königreich für die unerschütterliche Unterstützung unseres Volkes“, schrieb Selenskyj.

Zur Erinnerung: Selenskyj hatte Putin in einem offenen Brief vorgeschlagen, einen Termin zu vereinbaren und sich zu treffen, um den Krieg zu beenden. Der ukrainische Staatschef forderte den russischen Präsidenten auf, den Krieg nicht bis in die Jahre 2027 und 2028 fortzusetzen.

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow beklagte seinerseits, dass Selenskyj den Brief einfach an Putin hätte weiterleiten können, anstatt dies öffentlich bekannt zu geben.