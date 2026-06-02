Russland hat „Kalibr“-Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Von wo aus hat der Feind die „Kalibr“-Raketen abgefeuert? In der Nacht zum 2. Juni führen die Russen erneut einen kombinierten Angriff auf die Ukraine durch. Derzeit wurden bereits Abschüsse von Marschflugkörpern vom Typ „Kalibr“ festgestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.