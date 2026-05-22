Ungarn hat den Import ukrainischer Agrarprodukte verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Einfuhren üben Druck auf die lokalen Erzeuger aus und wirken sich auf die Preise im Inland aus, hieß es aus Budapest.

Ungarn führt ein Einfuhrverbot für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine ein. Dies teilte der neu gewählte Ministerpräsident Péter Magyar am Freitag, dem 22. Mai, mit.

Die Regierung des Landes hat diesen Beschluss im Rahmen der Politik zum Schutz des Binnenmarktes und der lokalen Produzenten gefasst.

„Die Regierung zieht die Absicht Ungarns zurück, aus dem Internationalen Strafgerichtshof auszutreten, und verbietet den Import landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der Ukraine“, erklärte Magyar in einem Facebook-Beitrag.

Die ungarischen Behörden haben wiederholt ihre Unzufriedenheit über den Anstieg der Mengen ukrainischer Produkte auf dem Binnenmarkt zum Ausdruck gebracht.

In Budapest wurde erklärt, dass die Importe Druck auf die lokalen Produzenten ausüben und sich auf die Preise im Inland auswirken.

Derzeit ist die Frage der ukrainischen Agrarexporte weiterhin Gegenstand von Kontroversen zwischen einer Reihe osteuropäischer Länder und den EU-Institutionen.

Zur Erinnerung: Die Ukraine und Ungarn kommen im Dialog über die Rechte nationaler Minderheiten voran, während ein künftiges Treffen der Staatschefs vom weiteren Fortschritt der bilateralen Konsultationen abhängen wird.

Mágyar erläuterte, welche Garantien die Ukraine benötigt