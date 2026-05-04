Die Regierung bereitet Änderungen am Haushalt 2026 vor – so ein Abgeordneter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Änderungen sehen insbesondere die Aufnahme eines Reparationskredits in Höhe von 90 Milliarden Euro in den Haushalt vor.

Das Kabinett plant, in Kürze Änderungen am Staatshaushalt für das Jahr 2026 vorzunehmen und wird das Parlament bitten, diese innerhalb kurzer Zeit zu verabschieden. Dies teilte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnyak am Montag, dem 4. Mai, mit.

Seinen Angaben zufolge wurden die entsprechenden Pläne den Vertretern der Fraktionen und Gruppen während eines Treffens mit Regierungsbeamten nach der Sitzung der Werchowna Rada vorgestellt. Es geht um die Vorbereitung von Änderungen, die bis zum 12. Mai – bereits in der nächsten Plenarwoche – eingebracht werden können.

Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören:

Separat muss die Rada das Abkommen mit der EU über die Gewährung eines Wiederaufbaukredits für die Jahre 2026–2027 ratifizieren.

Zur Erinnerung: Hetmanzew wies auf eine Branche hin, die der Ukraine jährlich fast 2 Mrd. Hrywnja „entzieht“. Ein erheblicher Teil des Blumenmarktes in der Ukraine wird nicht offiziell erfasst.

Staatshaushalt 2026: Warum das Militär empört ist