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Die Steuerbehörde hat im April das Ziel um 4,2 % übertroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Insgesamt gelang es, die Situation bei den Haushaltseinnahmen zu stabilisieren. Die Einnahmen in den ersten vier Monaten des Jahres lagen um 1,4 % über dem geplanten Wert.

In den allgemeinen Staatshaushalt flossen im April 93,9 Mrd. Hrywnja an Steuern und Abgaben, was 104,2 % des Plans entspricht. Dies teilte die amtierende Leiterin der staatlichen Steuerbehörde, Lesja Karnauch, mit.

Sie wies darauf hin, dass es zudem gelungen sei, die Situation bei den Haushaltseinnahmen in den ersten vier Monaten des Jahres zu stabilisieren. Die Einnahmen belaufen sich auf 435,8 Mrd. Hrywnja, was 1,4 % über dem geplanten Wert liegt.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 136

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