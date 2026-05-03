Der Jahresgewinn von „Naftohas“ ist um das Sechsfache gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2025 erzielte die nationale Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“ einen konsolidierten Gewinn von 5,8 Milliarden Hrywnja, was mehr als sechsmal weniger ist als der konsolidierte Gewinn des Jahres 2024.

Im Jahr 2025 erzielte die nationale Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“ einen konsolidierten Gewinn von 5,8 Milliarden Hrywnja, was mehr als sechsmal weniger ist als der konsolidierte Gewinn des Jahres 2024.

Dies geht aus dem Regierungsbeschluss zur Bestätigung der Finanzergebnisse von „Naftohas“ hervor.

Der Nettogewinn von „Naftohas“ selbst belief sich auf 1,6 Mrd. Hrywnja, was 14,5-mal weniger ist als im Jahr 2024 (23,9 Mrd. Hrywnja).

Der konsolidierte Gewinn der „Naftohas“-Gruppe belief sich im Jahr 2025 auf 5,8 Mrd. Hrywnja, während er im Jahr 2024 fast 38 Mrd. Hrywnja betrug.

Der Anteil des Staates an den Gewinnen beträgt 3,2 Mrd. Hrywnja:

30 % (969.889.381,5 Hrywnja) werden zur Ausschüttung von Dividenden an den Staatshaushalt verwendet;

70 % (2 263 075 223,5 Hrywnja) – zur Erfüllung der satzungsmäßigen Ziele.

In einem separaten Regierungsbeschluss wurde die Höhe der Vergütungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands von „Naftohas“ genehmigt, die genauen Beträge dieser Vergütungen werden jedoch nicht genannt.