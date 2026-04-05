In Cherson kam ein Polizeikapitän bei einem Angriff durch eine FPV-Drohne ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Cherson kam der Polizeikapitän Witalij Kucharchuk infolge eines Angriffs einer russischen FPV-Drohne ums Leben.

Am Sonntag griff in Cherson eine russische FPV-Drohne ein Dienstfahrzeug des Spezialeinsatzbataillons der Polizei an, wodurch der Polizeikapitän Witalij Kucharchuk ums Leben kam.

Quelle: : Polizei der Region Cherson

Wörtlich: : „Heute Morgen griff im Zentralbezirk von Cherson eine feindliche FPV-Drohne ein Dienstfahrzeug von Angehörigen des Spezialpolizeibataillons (Schützen) der Hauptverwaltung der Nationalpolizei in der Region Cherson an.

Leider erlitt Polizeikapitän Witalij Kucharchuk durch die Explosion lebensgefährliche Verletzungen.“

Details: : Im Sommer 2024 trat Kucharchuk dem Spezialpolizeibataillon (Schützen) der Hauptverwaltung der Nationalpolizei im Gebiet Cherson bei und verteidigte bis heute als Teil einer mobilen Feuergruppe die Einwohner der Stadt vor feindlichen Drohnen. Der Polizist hat Dutzende zerstörter russischer UAVs auf seinem Konto.