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Die Nationalbank der Ukraine hat Ukrposhta mit einer Geldstrafe in Höhe von 1,7 Mio

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Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Ukrposhta ist verpflichtet, die Geldstrafe innerhalb von fünf (5) Werktagen ab dem Datum des Erhalts der Entscheidung des Ausschusses zu entrichten.

Die Nationalbank hat gegen die AG Ukrposhta eine Sanktion in Form einer Geldstrafe in Höhe von 1,7 Mio. Hrywnja wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Vorschriften auf dem Zahlungsmarkt verhängt. Dies teilte die Pressestelle der Aufsichtsbehörde am Dienstag, dem 19. Mai, mit.

Die Entscheidung wurde am 18. Mai vom Ausschuss für die Aufsicht und Regulierung der Tätigkeit von Banken und der Zahlungsinfrastruktur der Nationalbank der Ukraine getroffen.

Die Verstöße betreffen die Nichterfüllung der Verpflichtung von Ukrposhta als Anbieter von Finanzzahlungsdienstleistungen, für das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems der Unternehmensführung, der internen Kontrolle und des Risikomanagements zu sorgen.

Grundlage für die Entscheidung waren die Ergebnisse der Off-Site-Aufsicht und der Inspektion, die zum Stand vom 1. November 2025 durchgeführt wurden.

Die Nationalbank der Ukraine stellte fest, dass Verstöße gegen die Anforderungen des Gesetzes „Über Zahlungsdienste“ und die entsprechenden Bestimmungen bezüglich des Managementsystems für Finanzdienstleister festgestellt wurden.

Ukrposhta ist verpflichtet, die Geldbuße innerhalb von fünf Werktagen nach Erhalt der Entscheidung zu entrichten.

Zur Erinnerung: Die Banken in der Ukraine bauen Filialen ab und verlagern ihre Dienstleistungen ins Online-Format. Derzeit gibt es in der Ukraine weniger als 5.000 Bankfilialen.

Die Nationalbank der Ukraine hat zwei Banken und 21 Finanzunternehmen mit einer Geldstrafe belegt

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Übersetzer:   DeepL — Wörter: 259

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