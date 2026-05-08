Die Gehälter der Ukrainer werden steigen: Die Nationalbank hat eine vielversprechende Prognose für das Jahr 2026 abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Bereits in diesem Jahr werden die Gehälter der Ukrainer um mehr als 11 % steigen. Die Reallöhne in der Ukraine werden weiter steigen, während die Arbeitslosenquote vor dem Hintergrund struktureller Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften allmählich sinken wird. Gleichzeitig wird das Einkommenswachstum mit einem erhöhten Druck auf die Unternehmenskosten einhergehen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Inflationsbericht der Nationalbank der Ukraine.