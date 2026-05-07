Die internationalen Reserven der Ukraine sind den dritten Monat in Folge gesunken: Die Nationalbank der Ukraine hat den Grund dafür erläutert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Währungsreserven sind im Monatsvergleich um mehr als 7 % geschrumpft. Die internationalen Reserven der Ukraine beliefen sich zum 1. Mai 2026 auf 48.214,7 Millionen Dollar. Im April gingen sie um 7,3 % zurück.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle der Nationalbank der Ukraine.