Die Russen haben Anlagen von Naftohas in den Regionen Charkiw und Sumy angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Feind greift fast ununterbrochen die Öl- und Gasinfrastruktur in den Regionen Charkiw, Sumy, Poltawa und Dnipropetrowsk an. Die Lage bleibt weiterhin angespannt.

Die Russen haben im Laufe des Tages am 29. Mai Einrichtungen der Öl- und Gasinfrastruktur der Naftohas-Gruppe in den Regionen Charkiw und Sumy angegriffen. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor

„Wir haben erhebliche Schäden. Es sind Brände entstanden“, hieß es bei Naftohas.

Auf eine der Anlagen in der Region Sumy führte die Russische Föderation im Abstand von einigen Stunden einen erneuten Angriff durch.

Bei Naftohas wurde betont, dass der Feind die Öl- und Gasinfrastruktur in den Regionen Charkiw, Sumy, Poltawa und Dnipropetrowsk fast ununterbrochen angreift. Die Lage bleibt weiterhin schwierig.

Zur Erinnerung: Am 23. Mai wurde berichtet, dass die Russen seit mehr als einem Tag massiv Öl- und Gasobjekte der Naftohas-Gruppe in den Regionen Charkiw und Poltawa angreifen.

Zuvor hatte Russland Anlagen von Naftohas in den Regionen Tschernihiw und Dnipropetrowsk angegriffen.