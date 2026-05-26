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Es wurde bekannt, wie die Luftabwehr in der Nacht zum Einsatz kam

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Es wurden Treffer von neun Angriffsdrohnen und Raketen an elf Orten sowie der Absturz von Drohnenwracks an drei Orten registriert.

In der Nacht zum 26. Mai griff Russland die Ukraine mit zwei ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M sowie 122 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und Täuschdrohnen vom Typ Parodia an. Die Luftabwehrkräfte haben 111 Drohnen abgeschossen. Dies teilten die Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine mit.

Der Angriff wurde durch die Luftwaffe, die Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie durch mobile Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:30 Uhr 111 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert.

An elf Orten wurden Treffer von neun Angriffsdrohnen und Raketen registriert, sowie an drei Orten der Absturz von abgeschossenen Drohnen (Drohnenfragmente).

„Der Angriff dauert an, neue Gruppen feindlicher Drohnen sind in den Luftraum der Ukraine eingedrungen. Halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften“, warnte das Militär. Zur Erinnerung: In der Nacht stürzten russische Drohnen ohne zu explodieren in den Bezirken Nemyschlyansk und Novobavarsk in Charkiw ab. Am Abend des 25. Mai führten die Russen einen Angriff auf Odessa durch. In der Stadt wurden drei Menschen verletzt; es gibt Schäden an Infrastruktureinrichtungen, einer Bildungseinrichtung und Wohnhäusern.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 253

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