Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute gesprochen wurde:

Über Kasachstan, „Gasprom“ und „Naftohas“. Der kasachische Justizminister Erlan Sarsembayev erklärte, dass die Entscheidung des MFCS-Gerichts zur Anerkennung des Schiedsspruchs im Fall „Naftohas“ gegen „Gasprom“ auf dem Gebiet Kasachstans nicht vollstreckt werde.

Über OnlyFans. In einem Forum für Datenlecks erschien eine Anzeige über den Verkauf von angeblich 340 Millionen OnlyFans-Nutzerdaten, doch die Echtheit dieses Datensatzes ist bislang nicht bestätigt.

Zu den Geschossen. Die Verteidigungsbeschaffungsagentur DOT hat eine Rekordmenge an 155-mm-Langstreckenartilleriegeschossen unter Vertrag genommen, wobei dank des Wettbewerbs Einsparungen in Höhe von 16 % gegenüber dem ursprünglichen Betrag erzielt werden konnten.

Zur Privatisierung. Die Regierung hat die Regeln für die Kleinprivatisierung geändert und offene Online-Auktionen für den Verkauf von gemietetem Eigentum zur Pflicht gemacht.

EP-Exklusiv:

Staatlich, privat, international: Warum die Wohnkosten für Binnenvertriebene um ein Vielfaches variieren

Der große Krieg hat die Wohnungsknappheit zu einer der größten Herausforderungen für die Ukraine gemacht. Nach einer von der Regierung und internationalen Organisationen erstellten RDNA5-Schätzung hat der Wohnungssektor wohl am stärksten gelitten, und für seinen Wiederaufbau werden in den nächsten zehn Jahren fast 90 Mrd. US-Dollar benötigt.