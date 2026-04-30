Russland kann noch Jahre lang Krieg führen, aber es wird ihm nicht gelingen, Kiew zu erreichen, so Pivnenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wenn der Krieg für den Kreml jeglichen Sinn verliert, wird Russland die derzeitige Intensität des Krieges noch mindestens ein bis zwei Jahre aufrechterhalten können, doch seine Möglichkeiten für einen groß angelegten Vorstoß bleiben begrenzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview des Kommandanten der Nationalgarde der Ukraine, Olexander Pivnenko, mit der Zeitung LB.