Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Kennzahlen der Russischen Föderation deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft des Aggressors der Stagnation nähert, was auf einen vollständigen Stillstand hindeutet. Der Unternehmenssektor Russlands hat über 117,5 Milliarden Dollar an überfälligen Forderungen angehäuft. Bis Ende Februar dieses Jahres erreichte der Anteil der Zahlungsausfälle 6,7 %, was etwa 3,8 % des BIP des Landes entspricht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Auslandsnachrichtendienst der Ukraine.

Nach Angaben, die auf dem „Überblick über die Finanzstabilität“ der Zentralbank der Russischen Föderation für das vierte Quartal 2025 und das erste Quartal 2026 basieren, ist die Lage in der Rohstoffindustrie am schwierigsten – dort lag der Anteil der überfälligen Zahlungen bei über 8 %. In der verarbeitenden Industrie und im Handel näherte sich dieser Wert 7 %.

Der SZRU weist darauf hin, dass gerade diese Branchen von den russischen Behörden traditionell als Grundlage für die Stabilität ihrer Kriegswirtschaft positioniert werden, jedoch gerade sie das größte Volumen an Zahlungsausfällen verursachen.

Trotzdem versichert die Zentralbank der Russischen Föderation den Märkten weiterhin, dass keine systemischen Risiken für die Finanzstabilität bestehen. Gleichzeitig räumt die Aufsichtsbehörde eine Verschlechterung der Finanzkennzahlen des Unternehmenssektors ein.