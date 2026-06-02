Ein großflächiger Ausfall bei Amazon hat die weltweit beliebtesten Dienste lahmgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund von Problemen auf den Cloud-Servern von Amazon Web Services (AWS) waren die weltweiten IT-Giganten von einem großflächigen Ausfall betroffen.

Nutzer in der Ukraine und weltweit sahen sich mit schwerwiegenden technischen Problemen bei der Nutzung einer Reihe beliebter Online-Plattformen konfrontiert. Dies belegen Daten von Downdetector vom Dienstag, dem 2. Juni. Bei den Cloud-Servern von Amazon Web Services (AWS) sind Probleme zu beobachten. Die Nutzer hatten keinen Zugriff mehr auf Bank-, Telekommunikations-, Cloud- und Online-Plattformen.

So gehen Beschwerden über den Betrieb der ukrainischen Monobank, PrivatBank und Oschtschadbank, der Mobilfunkbetreiber Kyivstar und Vodafone Ukraine sowie der weltweiten Dienste Google Cloud, YouTube, Netflix, Discord, Zoom, Reddit, des sozialen Netzwerks X, des Messengers Viber, von Microsoft Azure und Starlink ein.

Auch Nutzer von Spieleplattformen und -diensten wie Steam, PlayStation Network und Roblox sowie der KI-Tools Claude und Cursor und anderer Dienste berichten von Störungen. Der Technologieriese Amazon hat bereits einen globalen Ausfall auf Seiten seiner Cloud-Server bestätigt. Zur Erinnerung: Im April kam es in Russland zu einem großflächigen Ausfall des Runet. Die Russen hatten massenhaft Probleme beim Zugriff auf Bank-Apps, Telekommunikationsanbieter und Online-Dienste. In China blieben Hunderte von selbstfahrenden Taxis mitten auf den Straßen stehen