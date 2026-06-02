Ein großflächiger Ausfall bei Amazon hat die weltweit beliebtesten Dienste lahmgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Aufgrund von Problemen auf den Cloud-Servern von Amazon Web Services (AWS) waren die weltweiten IT-Giganten von einem großflächigen Ausfall betroffen.
Nutzer in der Ukraine und weltweit sahen sich mit schwerwiegenden technischen Problemen bei der Nutzung einer Reihe beliebter Online-Plattformen konfrontiert. Dies belegen Daten von Downdetector vom Dienstag, dem 2. Juni. Bei den Cloud-Servern von Amazon Web Services (AWS) sind Probleme zu beobachten. Die Nutzer hatten keinen Zugriff mehr auf Bank-, Telekommunikations-, Cloud- und Online-Plattformen.
So gehen Beschwerden über den Betrieb der ukrainischen Monobank, PrivatBank und Oschtschadbank, der Mobilfunkbetreiber Kyivstar und Vodafone Ukraine sowie der weltweiten Dienste Google Cloud, YouTube, Netflix, Discord, Zoom, Reddit, des sozialen Netzwerks X, des Messengers Viber, von Microsoft Azure und Starlink ein.
Auch Nutzer von Spieleplattformen und -diensten wie Steam, PlayStation Network und Roblox sowie der KI-Tools Claude und Cursor und anderer Dienste berichten von Störungen. Der Technologieriese Amazon hat bereits einen globalen Ausfall auf Seiten seiner Cloud-Server bestätigt. Zur Erinnerung: Im April kam es in Russland zu einem großflächigen Ausfall des Runet. Die Russen hatten massenhaft Probleme beim Zugriff auf Bank-Apps, Telekommunikationsanbieter und Online-Dienste. In China blieben Hunderte von selbstfahrenden Taxis mitten auf den Straßen stehen
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“