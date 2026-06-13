Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ein Abgeordneter forderte den russischen Präsidenten auf, einen Plan zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine vorzulegen. Wladimir Putin sah sich einer seltenen öffentlichen Forderung seitens der Staatsduma gegenüber, einen Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorzulegen. In einer öffentlichen Rede erklärte einer der kommunistischen Abgeordneten, Russland stehe am Rande einer sozialen Explosion.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Telegraph.

Was in der Duma gesagt wurde

Die Erklärung wurde von Wjatscheslaw Markhajew, einem Abgeordneten der Staatsduma für die Kommunistische Partei, abgegeben. In seiner Rede zählte er Korruptionsskandale, die Oligarchie, den Verlust des „aktivsten und reproduktionsfähigsten Teils der Bevölkerung“ sowie die Angriffe ukrainischer Drohnen zu den Übeln auf, die Russland heimsuchen.

„Die Zeit der Illusionen ist vorbei. Das Land steht am Rande einer sozialen Explosion, und die Schuld dafür wird vollständig bei der fest verwurzelten Regierungsmacht liegen“, sagte Markhaev.

Der Abgeordnete warnte zudem vor den Folgen der Untätigkeit:

„Wenn die Situation so bleibt, werden soziale Unruhen und Chaos wahrscheinlicher. Der Westen wird dies unweigerlich nutzen, um die Überreste der russischen Staatlichkeit zu zerstören.“