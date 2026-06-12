Generalstab: Seit Beginn des Tages kam es zu 193 Gefechten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 12. Juni kam es an der Front zu 193 Gefechten.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: : „Der Gegner hat 61 Luftangriffe geflogen und 193 Lenkbomben abgeworfen. Darüber hinaus hat er 6186 Kamikaze-Drohnen zum Angriff eingesetzt und 2341 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durchgeführt.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobodschan und Kursk wurde jeweils ein Angriff der Russischen Föderation verzeichnet, in der Richtung Süd-Slobodschan vier, in der Richtung Lyman 14, in der Richtung Slowjansk sieben, in der Richtung Kramatorsk einen, in der Richtung Kostjantynivka zwölf, im Pokrowsk-Gebiet 30, im Olexanderivsk-Gebiet 2, im Huliaipil-Gebiet 25 und im Orikhiv-Gebiet 4.