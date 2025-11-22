Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der alkalische Kaolinsteinbruch Katerynivka in der Oblast Donezk in der Nähe von Mariupol wurde geschlossen, da die Invasoren die Rohstoffreserven endgültig erschöpft haben.

Dies teilte der Leiter des Zentrums für das Studium der Besatzung, Petro Andriushchenko, auf Telegram mit.

„Der Steinbruch ist seit 2003 in Betrieb. In dieser Zeit wurden hier etwa zwei Millionen Tonnen Kaolin abgebaut. Im Herbst 2025 wurde die Produktion eingestellt, weil die weitere Erschließung der Lagerstätte unmöglich wurde“, schrieb er.

Andrjuschtschenko merkte an, dass nach der Besetzung der Region die Rohstoffe aus diesem Steinbruch über den Hafen von Mariupol nach Russland transportiert wurden.

„Das gestohlene Kaolin ging an Unternehmen im Gebiet Woronesch und im Gebiet Rostow (Stadt Shakhty). Das alkalische Kaolin wurde zur Herstellung von halbsaurem feuerfestem Material, Steingut und Keramik, Farben und in gereinigter Form sogar in Arzneimitteln als inertes Bindemittel verwendet“, sagte er.

Um es kurz zu machen:

Zuvor hatte das Oberste Anti-Korruptionsgericht entschieden, Sanktionen gegen das Vermögen des russischen Geschäftsmannes Sergey Kabargin zu verhängen, der Begünstigter der Firma Kirowohrad Rudoupravlenie war, die eine Lizenz zur Erschließung der Kaolinlagerstätte Oboznivske besitzt.

Die spezialisierte Umweltstaatsanwaltschaft der regionalen Staatsanwaltschaft von Tscherkassy hat eine Untersuchung über den groß angelegten illegalen Abbau von Kaolin, einem Mineral von nationaler Bedeutung, abgeschlossen.