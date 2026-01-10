In Charkiw kam es zu Explosionen, die die Infrastruktur beschädigten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstag, den 10. Januar, ereignete sich in Charkiw eine Reihe von Explosionen inmitten einer Raketendrohung. Die örtlichen Behörden berichten von einem Treffer in einer Infrastruktureinrichtung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Bürgermeisters von Charkiw, Igor Terechow.

Nach Angaben der örtlichen öffentlichen Medien waren gegen 16:25 Uhr mehrere starke Explosionen in der Stadt zu hören. Gleichzeitig warnte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, dass eine Raketendrohung für die Region Charkiw bestehe.

Unmittelbar danach informierte der Bürgermeister der Stadt über die ersten Folgen.

„Eine Rakete hat eine Infrastruktureinrichtung im Bezirk Sloboda getroffen. Die Folgen werden gerade geklärt“, schrieb Igor Terechow.

Wenige Minuten später teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, ebenfalls mit, dass der Einschlag im Bezirk Sloboda stattgefunden hat. Ihm zufolge gab es seit Jahren keine Informationen über die Opfer.

Aktualisierung um 16:43 Uhr.*

Der Bürgermeister informierte über einige weitere Folgen:

„Es wurden auch Raketensplitter registriert, die in der Nähe von Wohnhäusern im Sloboda-Viertel einschlugen. Die Folgen werden gerade geklärt“, sagte er in seinem Beitrag.

Aktualisierung um 17:41 Uhr.*

Ihor Terechow schrieb, dass nach aktualisierten Informationen ein Doppelschlag russischer Raketen auf eine Infrastruktureinrichtung im Bezirk Sloboda verzeichnet wurde.

„Glücklicherweise gab es keine Verletzten“, schloss er.

Wo die Alarmstufe erhöht wurde

Ab 16:32 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, geht das Signal in den Regionen Charkiw, Dnipro, Saporischschja, Donezk und Tschernihiw weiter.

Beschuss von Charkiw