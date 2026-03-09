Die Sicherheit Europas steht auf dem Spiel: Die Europäische Kommission hat ihre Entscheidung über den Kredit an die Ukraine getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Brüssel geht trotz aller externen Bedrohungen aufs Ganze Die Europäische Union hat ihre Bereitschaft bestätigt, der Ukraine einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro zu gewähren. Die Präsidentin der Europäischen Kommission betonte, dass die Unterstützung unabhängig von der globalen politischen Lage fortgesetzt werde, da die Sicherheit ganz Europas auf dem Spiel stehe.

Dies erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Pressekonferenz berichtet.