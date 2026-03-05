Die Ukraine läuft Gefahr, ohne finanzielle Mittel dazustehen: Die EU erwägt zusätzliche Unterstützung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Staat könnte bereits im Frühjahr ohne Finanzmittel dastehen. Die EU wird internationale Partner um zusätzliche Finanzmittel für die Ukraine bitten, die im fünften Jahr des umfassenden Krieges mit Russland Gefahr läuft, ohne Geld dazustehen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.