Ukrainische Soldaten haben einen russischen Hubschrauber vom Typ Ka-27 über dem Schwarzen Meer abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainischen Seestreitkräfte gaben bekannt, dass sie einen russischen Schiffs-U-Boot-Abwehrhubschrauber vom Typ Ka-27 über dem Schwarzen Meer abgeschossen haben.

Quelle: Marine der Streitkräfte

Wörtlich: „Die Marine der Streitkräfte der Ukraine hat den feindlichen Ka-27 zerstört.“

Details: Die Behörde gab bekannt, dass sie einen russischen Schiffs-U-Boot-Abwehrhubschrauber über dem Schwarzen Meer abgeschossen habe.

Außerdem wurde präzisiert, dass der Hubschrauber durch die Streitkräfte der Marine der ukrainischen Streitkräfte getroffen wurde. Weitere Details wurden in der Mitteilung nicht genannt.