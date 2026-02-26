Syrskyj traf sich mit der Führungsspitze der Korps

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine „informierte sich über die Details der operativen Lage“ und „gab Anweisungen zur Erfüllung der dringenden Bedürfnisse“ der Einheiten.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, berichtete über Arbeitstreffen mit der Führung der Korps und einzelner Sturmregimenter. Dies geht aus seinem Beitrag auf Telegram hervor.

„Ich habe in den Zuständigkeitsbereichen des Korps Asow und des 7. Schnellreaktionskorps der DShV gearbeitet“, schrieb der Oberbefehlshaber.

Er veröffentlichte auch entsprechende Fotos in den sozialen Netzwerken.

„Ich habe mich über die Details der operativen Lage informiert. Ich habe Anweisungen gegeben, um die dringenden Bedürfnisse der Einheiten und Verbände zu befriedigen. Ich habe die besten Soldaten ausgezeichnet“, fügte Syrskyj hinzu.

Seinen Angaben zufolge setzt der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine die Taktik der aktiven Verteidigung fort.

„Unsere Aufgabe ist es, die Grenzen zu halten und das Leben unserer Soldaten zu schützen, gleichzeitig aber auch die Kontrolle über die ukrainischen Gebiete wiederherzustellen und dem Feind maximale Verluste zuzufügen, die weiterhin seine Nachschubkapazitäten übersteigen müssen“, fasste der Oberbefehlshaber zusammen.

