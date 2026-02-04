Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Zahl der gefallenen Soldaten – sowohl Berufssoldaten als auch Mobilisierte – beläuft sich auf 55.000 Personen, erklärte der Staatschef.

Die Zahl der auf dem Schlachtfeld gefallenen ukrainischen Soldaten seit Beginn der vollständigen Invasion Russlands beträgt 55.000 Personen. Dies erklärte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, wie die französische Zeitung Le Monde berichtet.

„In der Ukraine beträgt die offizielle Zahl der auf dem Schlachtfeld getöteten Soldaten – sowohl Berufssoldaten als auch Mobilisierte – 55.000“, erklärte der Staatschef.

Seinen Angaben zufolge gibt es auch „eine große Anzahl von Menschen, die die Ukraine als vermisst betrachtet“.

Es sei daran erinnert, dass die ukrainischen Streitkräfte der russischen Armee im Januar einige der schwersten Verluste der letzten Monate zugefügt haben.

