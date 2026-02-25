Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages mehr als tausend Angreifer neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine innerhalb der letzten 24 Stunden mehr als tausend Soldaten und über tausend Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung verloren.

Quelle: Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook

Details: Die Gesamtverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 25.02.26 beliefen sich auf etwa:

Personal – etwa 1.262.490 (+1.070) Personen,

Panzer – 11.701 (+3) Einheiten,

UAV

gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.091 (+5) Einheiten, Artilleriesysteme – 37.589 (+29) Einheiten, Raketenwerfer – 1.655 (+1) Einheiten,s auf operativ-taktischer Ebene – 146.457 (+886) Einheiten, Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 79.971 (+145) Einheiten, Spezialtechnik – 4.075 (+1) Einheiten. Die Daten werden derzeit präzisiert.