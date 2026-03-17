In der Region Ternopil kam bei einem Erdrutsch ein Mann ums Leben; auch Rettungskräfte wurden verschüttet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Dorf Bajkivtsi führte ein Erdrutsch in einem Graben zum Tod eines Mannes; drei weitere Rettungskräfte wurden verletzt.

Im Dorf Baikivtsi in der Region Ternopil kam bei einem Erdrutsch ein Mann ums Leben, der in einem Graben Erdarbeiten durchführte.

Quelle: Pressestelle des Staatlichen Notdienstes

Wörtlich: „Wie sich herausstellte, kam es auf dem Gelände eines Privathaushalts während der Erdarbeiten in einem etwa 4 Meter tiefen Graben zu einem Erdrutsch, wodurch der Mann unter der Erde begraben wurde.“

Details: Es wird berichtet, dass es während der Rettungsarbeiten zu einem erneuten Einsturz kam, wodurch drei Rettungskräfte ebenfalls verschüttet wurden. Sie wurden aus den Trümmern befreit und an die Mitarbeiter des Rettungsdienstes übergeben.

„Leider konnte der Mann nicht gerettet werden. Die Umstände des Vorfalls werden derzeit geklärt“, heißt es in der Meldung.