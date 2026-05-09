Die Russen haben die Region Dnipropetrowsk angegriffen: Es gab Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen haben zwei Bezirke der Region Dnipropetrowsk angegriffen: Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt, die Infrastruktur wurde zerstört.

Die russischen Besatzungstruppen haben zwei Bezirke der Region Dnipropetrowsk angegriffen, wobei zwei Menschen ums Leben kamen und zwei weitere verletzt wurden.

Quelle: : der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, in den sozialen Netzwerken

Zitat: : „Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Der Feind hat die beiden Bezirke der Region fast 20 Mal mit Artillerie und Drohnen angegriffen.“

Details: : Hanzha teilte mit, dass die Russen im Bezirk Nikopol das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Marhanezk und Chervonohryhorivka ins Visier genommen hätten. Dabei wurden die Infrastruktur, ein Kiosk, ein Geschäft, ein Café sowie Privathäuser beschädigt.

Ein 35-jähriger Mann kam ums Leben. Eine 39-jährige Frau wurde in schwerem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Ein 31-jähriger Mann wird ambulant behandelt.

Darüber hinaus griff der Feind die Gemeinde Dubowiki im Bezirk Synelnykiv an. Ein Betrieb und landwirtschaftliche Maschinen wurden zerstört. Eine Person kam ums Leben.

Vorgeschichte: .*

Am Abend des 8. Mai griffen russische Truppen zivile Infrastruktur im Dorf Pechenyugi im Bezirk Tschernihiw an; dabei kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.