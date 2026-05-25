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Die Ukraine hat die Front stabilisiert, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Besonderen Nachdruck legte der Präsident auf die russischen „Kriegsberichterstatter“. Die Lage an der Front ist durch eine Festigung der ukrainischen Positionen gekennzeichnet, die durch den Einsatz von Drohnen, technologischen Lösungen und aktiver Verteidigung erreicht wurde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 87

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