Die Steuerbehörde hat eine groß angelegte Phishing-Kampagne festgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die staatliche Steuerbehörde hat eine massive Phishing-Mailing-Aktion unter Verwendung des Namens der Steuerbehörde festgestellt: Die Betrüger weisen auf eine angeblich bestehende Steuerschuld hin.

Dies teilt die staatliche Steuerbehörde der Ukraine mit.

„Die Betrüger versenden E-Mails mit Mitteilungen über eine angeblich bestehende Steuerschuld und der Aufforderung, diese unverzüglich über den angegebenen Link zu begleichen“, heißt es in der Mitteilung.

Solche Mitteilungen haben keinerlei Bezug zur Staatlichen Steuerbehörde der Ukraine und stellen einen Betrugsversuch dar, warnt die Behörde.

Die E-Mails enthalten in der Regel einen Hinweis auf „unbezahlte Steuerschulden“ sowie die Aufforderung, unverzüglich dem Link zu folgen, um „die Details zu überprüfen“ oder „die Schulden zu begleichen“.

Zudem verwenden die Betrüger Logos oder ein visuelles Erscheinungsbild, das den offiziellen Symbolen des Staatlichen Grenzschutzdienstes ähnelt.

Gefälschte Absenderadressen ahmen offizielle Domains nach.

„Das Anklicken solcher Links kann zum Herunterladen von Schadsoftware oder zum Diebstahl vertraulicher Daten führen“, heißt es bei der Staatlichen Grenzschutzbehörde der Ukraine.

Die Steuerbehörde betont, dass sie keine Aufforderungen zur Begleichung von Steuerschulden über externe Links in E-Mails versendet.