Das Gericht wies ARMA an, dem Unternehmen die nicht gelieferte Ware zu erstatten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Handelsgericht der Stadt Kiew hat die Nationale Agentur für das Auffinden, Verfolgen und Verwalten von Vermögenswerten (ARMA) angewiesen, der Mineral Oil Group LLC 1,17 Millionen Hrywnja für nicht geliefertes Kaliumchlorid zu erstatten.

Dies geht aus dem Gerichtsbeschluss vom 4. Dezember hervor.

Anfang 2025 gewann die Mineral Oil Group eine elektronische Auktion für den Verkauf von Vermögenswerten, die auf ARMA übertragen wurden. Bei den Vermögenswerten handelte es sich um 3.305 Tonnen Kaliumchlorid, das in 47 Eisenbahnwaggons geladen und gelagert war.

Kurz darauf überwies das Unternehmen 21,25 Millionen Hrywnja für die Waren selbst und 13,75 Millionen Hrywnja als „Entschädigung für Zollzahlungen“ an die Agentur.

Später stellte die Mineral Oil Group fest, dass sie 110,6 Tonnen Waren nicht geliefert hatte und forderte die ARMA auf, die Schulden in Höhe von 1,17 Millionen Hrywnja zu begleichen.

Die Agentur beschloss, das Geld nicht zu zahlen, mit der Begründung, dass Ukrsalisnyzja für die Sicherheit der Waren auf den Bahngleisen verantwortlich sei.

Daraufhin reichte das Unternehmen eine Klage auf Rückerstattung von 1,17 Millionen Hrywnja beim Gericht ein, das sich auf den Standpunkt eines Privatunternehmens stellte.

Die Gründer der Mineral Oil Group mit Sitz in Iwano-Frankiwsk sind Lilia Pavliuk (CEO) und Andrij Konkolnyak.

