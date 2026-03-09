Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Nutzen für die Ukraine könnte sich jährlich auf Milliarden Dollar belaufen. Die Vertiefung der Beziehungen zu den Ländern Lateinamerikas und der Karibik ist keine Absichtserklärung, sondern eine klare wirtschaftliche Kalkulation für die Ukraine.

Dies erklärte Außenminister Andrij Sybyga in seiner Kolumne für RBK Ukrajina.