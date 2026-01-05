Kann Dmytro Kuleba an die Macht zurückkehren? Von welcher Position spricht er und was hat der SZR damit zu tun?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist auf der Suche nach neuen Formaten für den Auslandsgeheimdienst. Dies ist der Grund für sein heutiges Treffen mit dem ehemaligen Außenminister Dmytro Kuleba.

Eine informierte Quelle sagte RBK Ukrajina.

„Dies ist ein weiterer Informationskanal über das, was unsere Partner sagen, wie sie die Situation allgemein einschätzen. Um dem Präsidenten mehr Alternativen für die Entscheidungsfindung zu geben“, sagte die Quelle.

Ihm zufolge denkt Selenskyj auch schon seit langem darüber nach, eine neue systemische Position für Kuleba zu finden. Aber, so betonte die Quelle, vieles hängt von den Ambitionen und Wünschen des ehemaligen Ministers selbst ab.

„Wir sprechen entweder über eine besondere Form der Arbeit, als Berater oder Vertreter des Präsidenten, formell oder informell. Oder Kuleba könnte Leiter einer bestimmten Institution werden“, sagte die Quelle und bezog sich dabei insbesondere auf den Auslandsnachrichtendienst.