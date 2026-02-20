Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Tod eines ausländischen Freiwilligen in einer Militäreinheit in Kiew: Die Polizei untersucht die Umstände des Vorfalls.

Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu den Umständen des Todes eines ausländischen Freiwilligen aufgenommen, der auf dem Gelände einer Militäreinheit ausgebildet wurde.

Quelle: Polizei von Kiew, Kyiv Independent

Wörtlich: „Der Vorfall ereignete sich Ende Dezember letzten Jahres. Nach vorläufigen Erkenntnissen war der Mann Freiwilliger und absolvierte eine militärische Ausbildung. Nach einer der Ausbildungsphasen wurde ihm unwohl, und am nächsten Tag verstarb er.“

Details: Es wird berichtet, dass zu diesem Vorfall eine vorgerichtliche Untersuchung gemäß Teil 1 des Artikels 119 des Strafgesetzbuches der Ukraine (fahrlässige Tötung) durchgeführt wird.

„Die Leiche des Verstorbenen wurde zur forensischen Untersuchung geschickt, um die endgültige Todesursache festzustellen“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor berichtete die Zeitung Kyiv Independent, dass Ende Dezember 2025 in Kiew der brasilianische Rekrut Bruno Gabriel Leal da Silva aus der Einheit Advanced Company, die zur taktischen Gruppe „Revanche“ des Internationalen Legionshauptquartiers der Hauptverwaltung für Aufklärung gehört, verstorben sei.

Nach Angaben der Zeitung hatte Leal da Silva es sich anders überlegt, sich der Einheit anzuschließen, und wollte die Ukraine verlassen. Nach Angaben ehemaliger Soldaten der Kompanie kam es in der Kompanie unter der Leitung des Brasilianers Leanderson Paulino zu systematischen Verstößen und grausamer Behandlung der Rekruten.