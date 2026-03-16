Russischer Angriff auf Saporischschja: Die Zahl der Verletzten ist auf zwei gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge des nächtlichen Angriffs gab es in Saporischschja zwei Verletzte, Wohnhäuser wurden beschädigt und es kam zu einem Brand.

In der Nacht zum 16. März wurde in Saporischschja eine Frau durch einen russischen Angriff verletzt. Später suchte auch ein 18-jähriger junger Mann medizinische Hilfe auf.

Quelle: : Mitteilung des Leiters der regionalen Militärverwaltung, Iwan Fedorow, in den sozialen Netzwerken

Zitat von Fedorow: „Der Feind greift Saporischschja an. Eine Frau wurde bei dem Angriff auf Saporischschja verletzt. Sanitäter leisten ihr Hilfe.“

Details: : Seinen Angaben zufolge wurden in der Stadt Wohnhäuser beschädigt. Es ist zu einem Brand gekommen.

Fedorow rief dazu auf, sich bis zum Ende des Angriffs an sicheren Orten aufzuhalten.

Aktualisiert. Stand 00:47 Uhr hat sich ein 18-jähriger Mann an die Ärzte gewandt.

Zitat Fedorow: „Die Zahl der Verletzten steigt: Ein 18-jähriger Mann hat sich an die Ärzte gewandt.

Damit gibt es bereits zwei Verletzte infolge des russischen Angriffs auf Saporischschja. Die Ärzte leisten die notwendige Hilfe.“