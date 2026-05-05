Russland hat die „Waffenruhe“ bereits in den ersten Minuten gebrochen: Dnipro wird von Drohnen angegriffen, es sind Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russischen Besatzungstruppen haben bereits in den ersten Minuten die von der Ukraine verkündete „Waffenruhe“, die um Mitternacht am 6. Mai begann, gebrochen, indem sie Dnipro mit Kampfdrohnen angriffen.

Quelle: Karte der Luftangriffswarnungen, lokale Medien, Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine

Details: Die Russische Föderation hat erneut gezeigt, dass sie jegliche humanitären Initiativen und Vereinbarungen völlig ignoriert. Der feindliche Angriff begann unmittelbar nach Inkrafttreten der Waffenruhe. Die Angreifer hielten die „Ruhe“ nicht einmal eine Stunde lang aus und schickten Kamikaze-Drohnen auf friedliche ukrainische Städte.

In Dnipro waren während des Luftalarms laute Explosionen zu hören. Nach vorläufigen Angaben wird die Stadt von russischen Kampfdrohnen des Typs „Schahed“ angegriffen.

Um 00:09 Uhr erstreckte sich der Luftalarm auf die östlichen sowie Teile der südlichen und nördlichen Regionen. Der Alarm ertönt in den Oblasten Dnipropetrowsk, Tschernihiw, Saporischschja, Charkiw, Donezk und Sumy.

Was dem vorausging: .*

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Einführung einer „Waffenruhe“ angekündigt. Diese sollte pünktlich um 00:00 Uhr am 6. Mai beginnen.