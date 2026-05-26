Generalstab: Seit Beginn des Tages kam es an der Front zu 210 Gefechten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 25. Mai kam es an der Front zu 210 Gefechten.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: : „Insgesamt kam es seit Beginn dieses Tages zu 210 Gefechten.

Die Verteidigungskräfte halten den Feind weiterhin auf, vernichten Personal und schwächen das Kampfpotenzial der Angreifer durch systematische Feuerangriffe.

Der Gegner führte zwei Raketenangriffe mit zwei Raketen durch, flog 55 Luftangriffe und warf 177 gelenkte Fliegerbomben ab. Darüber hinaus setzte er 5529 Kamikaze-Drohnen ein und beschoss 1904 Mal Ortschaften und Stellungen unserer Truppen.“

Details: Der Generalstab berichtete zudem von drei Gefechten in den Richtungen Nord-Slobodschan und Kursk, acht russischen Angriffen in der Richtung Süd-Slobodschan, vier in der Richtung Kupjansk, elf in der Richtung Lyman, vier durch die Verteidigungskräfte in der Richtung Slowjansk, in der Richtung Kramatorsk – 1, 9 – in der Richtung Kostjantynivka, in der Richtung Pokrowsk gab es 35 Angriffe, in der Richtung Olexanderivka – 2, in der Richtung Huliaipole fand ein Angriff statt, in der Richtung Orichiv – 2, in der Richtung Prydniprovsk – 2.