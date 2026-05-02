Die ukrainischen Streitkräfte haben bereits 1294 feindliche Roboter-Komplexe zerstört: Der Generalstab wird die Verluststatistik der Russischen Föderation um eine neue Rubrik ergänzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Generalstab wird Statistiken über die Zerstörung russischer bodengestützter Robotersysteme veröffentlichen. Bis Anfang Mai haben die Verteidigungskräfte fast 1.300 feindliche Roboter-Komplexe unschädlich gemacht.

Quelle: Major Dmytro Lykhovii, Offizier der Hauptabteilung für Kommunikation der Streitkräfte der Ukraine, in einem Kommentar gegenüber „Ukrajinska Prawda“

Zitat: „Der Krieg verändert sich, er wird immer technologischer. Auf dem Schlachtfeld tauchen nicht nur neue Modelle auf, sondern neue Arten von Waffen und militärischer Technik. Diese Mittel des Gegners werden ebenfalls von den ukrainischen Streitkräften zerstört, und zwar in immer größerem Umfang.

Ein Beispiel dafür sind die NRK, also bodengestützte Robotersysteme, oder wie sie vom Feind genannt werden – „bodengestützte Robotersysteme“.

Daher wird ab dem 3. Mai in der täglichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine zu den Verluststatistiken des Gegners ein weiterer Punkt hinzugefügt: „Bodenrobotik-Komplexe“.

Details: Lykhovoi erklärte, dass Statistiken über die Zerstörung von NRK bereits zuvor geführt wurden, diese nun jedoch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

So haben ukrainische Soldaten bis zum 2. Mai (seit Beginn des Einsatzes von NRK durch die Russen – Anm. d. Red.) 1294 Einheiten dieser Komplexe getroffen bzw. zerstört.