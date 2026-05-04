Die Verteidigungskräfte haben Lagerhäuser und die Luftabwehr der Russischen Föderation in den besetzten Gebieten angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche weiteren Ziele der Russen gerieten ins Visier unserer Soldaten? Die ukrainischen Streitkräfte führten am 3. Mai und in der Nacht zum 4. Mai eine Reihe von Angriffen auf Stellungen der russischen Invasoren in den vorübergehend besetzten Gebieten durch.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.