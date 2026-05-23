Poltawa wurde angegriffen: Ein unbemanntes Fluggerät hat einen Brand in der Stadt ausgelöst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Infolge des russischen Angriffs kam es in der Gemeinde Poltawa zu einem Brand, die Druckwelle zerschlug Fenster.

Russische Truppen griffen in der Nacht zum Samstag, dem 23. Mai, die Gemeinde Poltawa mit Drohnen an. Durch den Angriff wurden Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser beschädigt. Dies teilte die Sekretärin des Stadtrats von Poltawa, Jekaterina Jamschikowa, mit.

„Infolge des Angriffs feindlicher Drohnen auf die Gemeinde Poltawa brach ein Feuer aus, die Druckwelle schlug Fenster in Verwaltungsgebäuden ein, und es liegen mehrere Meldungen über beschädigte Fenster in Wohngebäuden vor“, schrieb Jamschikowa.

Ihren Angaben zufolge liegen bislang keine Informationen über Verletzte vor. Die Angaben zu den Schäden werden derzeit präzisiert.

Unterdessen wurde in dieser Nacht auch russisches Gebiet von Drohnen angegriffen. So wurde Moskau angegriffen, wo von der angeblichen Abschuss von 10 Drohnen berichtet wurde. Und in Noworossijsk kam es nach einem Drohnenangriff zu einem Brand im Hafengebiet, wo sich ein Ölverladeterminal befindet.