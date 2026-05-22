Vom 23: bis 25. Mai überwiegend trocken und bis zu +30 °C

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Ukraine wird vom 23. bis 25. Mai warmes Wetter erwartet, stellenweise mit kurzen Regenschauern und Gewittern; in Kiew bleibt es trocken.

In den nächsten Tagen wird in der Ukraine warmes Wetter erwartet, überwiegend ohne Niederschläge, nur in einzelnen Regionen kurze Regenschauer.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: : „Vom 23. bis 25. Mai überwiegend ohne Niederschläge, am 23. Mai tagsüber in den südlichen, östlichen und den meisten zentralen Regionen, am 24. und 25. Mai im Südosten des Landes kurze Regenschauer, Gewitter, in einzelnen Gebieten Hagel und Sturmböen von 15–20 m/s“.

Details: : In der Nacht werden in der Ukraine 9–17 °C erwartet; tagsüber 21–26 °C, am 23. Mai im Südosten bis zu +30 °C.

In Kiew bleibt es vom 23. bis 25. Mai trocken, nachts 13–17 °C, tagsüber 22–24 °C, Wind aus Nord bis Nordwest mit 5–12 m/s.