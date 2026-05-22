Es gibt keinen Ausweg: Der Gesetzentwurf zur Besteuerung von Paketen muss verabschiedet werden, Martschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es gibt externen Druck in dieser Angelegenheit. Der Gesetzentwurf zur Besteuerung von Paketen ist eine notwendige Voraussetzung für die Gewährung von Finanzmitteln durch den IWF und die Europäische Union und muss verabschiedet werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Finanzministers Serhij Martschenko bei einem Runden Tisch zu Änderungen im Steuerrecht.